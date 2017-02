Motoristas enfrentam trânsito intenso na saída do Grande Rio

Os motoristas do Grande Rio que se dirigem à Região dos Lagos e ao norte fluminense enfrentam trânsito intenso na Avenida do Contorno (BR-101) e na Via Lagos (RJ 124). Segundo a concessionária Autopista Fluminense, o tráfego na BR-101 está pesado por mais de 40 quilômetros, entre o km 315 e o km 272.

Na pista da BR-101 sentido Rio de Janeiro, os motoristas enfrentam engarrafamento de oito quilômetros, entre o km 299 e km 291, por excesso de veículos.

Na Ponte Rio-Niterói, principal via de saída do Rio de Janeiro, o trânsito na direção do norte do estado e da Região dos Lagos, o trânsito é normal em ambos os sentidos. O tempo estimado de travessia é de 13 minutos.

