Motoristas enfrentam lentidão na descida para o litoral na manhã deste domingo

Um acidente com um motoqueiro na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido de Peruíbe, provoca lentidão na região de Itanhaém, na manhã deste domingo, 30. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), uma faixa está bloqueada e o motorista enfrenta lentidão desde o km 317.

Algumas rodovias também apresentam congestionamento na saída de São Paulo para o litoral. A Anchieta registra pontos de parada entre o km 25 e o km 31. A Imigrantes está com lentidão do km 23 ao km 31.

O motorista também precisa ter paciência na rodovia Rio-Santos, na região do Guarujá e de São Sebastião. A Mogi-Bertioga apresenta congestionamento do km 57 ao 90, desde a saída de Mogi até o fim da serra.

Mais cedo, um acidente na rodovia Presidente Dutra também causou transtornos na região de São José dos Campos, na altura do km 144, no sentido do Rio. Neste momento, apenas há pontos de parada na região de Taubaté.Nas demais rodovias a situação está tranquila.

Travessia de balsa. Cinco embarcações estão operando neste momento entre São Sebastião e Ilha Bela. O tempo está parcialmente nublado e o tempo de espera é de 30 minutos. A travessia entre Santos e Guarujá funciona com 2 embarcações e tempo de espera de 30 minutos.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que 2,8 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias de acesso e saída da região metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado de ano novo.