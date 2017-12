Motoristas enfrentam congestionamento na descida para o litoral paulista

Os motoristas que se deslocam da capital paulista para o litoral estão enfrentando congestionamento hoje (30) nas principais rodovias que ligam São Paulo à Baixada Santista. O excessivo movimento nas rodovias é causado pelos feriados prolongados de fim de ano.

Na rodovia dos Imigrantes, o trânsito está parado por cinco quilômetros, do km 27 ao km 32. Na rodovia Anchieta, a lentidão atinge cinco quilômetros a partir do km 27. Segundo a concessionária Ecovias, o tempo está encoberto, com presença de chuvas em pontos isolados, mas a visibilidade é boa.

O deslocamento para o interior - pelas rodovias Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares - está normal. Já a via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, apresenta lentidão em dois pontos: em Taubaté (km 104), e em Roseira (km 81).

O motorista que trafega pela rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, encontra oito quilômetros de congestionamento, em Pouso Alegre, do km 857 ao km 849, devido a um acidente. Segundo a concessionária Autopista Fernão Dias, no restante da rodovia o fluxo de veículos é normal.