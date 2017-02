Motoristas encontram estradas livres nas rodovias paulistas

O tráfego de veículos nas estradas de São Paulo ainda transcorre sem grandes problemas para o motorista na tarde desta segunda-feira de carnaval. Conforme as concessionárias que administram as vias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no momento há apenas pontos de congestionamento na Anhanguera e na Raposo Tavares.

Na Anhanguera, o trânsito vai do km 57 ao km 59, sentido do interior paulista, na região de Jundiaí, devido a obras na pista, que interditam uma faixa. Já na Raposo Tavares, há ainda reflexo de um acidente que ocorreu mais cedo: o congestionamento vai do km 40 ao km 38, na direção da capital.

