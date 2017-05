Motoristas e cobradores anunciam paralisação de ônibus em São Paulo

Motoristas e cobradores de ônibus anunciaram que vão parar suas atividades hoje (16), das 14h as 17h, na capital paulista. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário de São Paulo (Sindimotoristas) divulgou nota criticando a proposta patronal de reajuste de 3% em duas parcelas.

“O Poder Público e os empresários do segmento sinalizam com uma solução perversa. Nas entrelinhas, defendem a ideia de reduzir a frota de ônibus e acabar com os cobradores, o que representaria demissão em massa”, diz comunicado do Sindimotoristas, em referência à proposta de extinção da função de cobrador nos coletivos da cidade.

Há pouco mais de um mês, o prefeito João Doria anunciou que, em até quatro anos, as passagens do transporte público serão pagas somente pelo cartão do Bilhete Único, dispensando a necessidade de funcionários dentro dos ônibus. Doria afirmou que a mudança não causará demissões.

Fim dos cobradores

No início de abril, começaram os testes com veículos sem cobrador em uma linha na zonal sul da cidade. Segundo a prefeitura, apenas 6% dos usuários de ônibus na cidade pagam em dinheiro. A maioria (94%) utiliza modelos do Bilhete Único, sistema que concede descontos por fidelidade ou nas integrações com outros modais.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo disse, em nota, que o setor de transporte passa por crise e que as empresas têm recorrido a empréstimos para manter as obrigações em dia.

“No último ano, o setor dos transportes por ônibus tem sido afetado drasticamente pela queda de passageiros pagantes e pela diminuição da atividade econômica, com sérios impactos na arrecadação municipal. A situação tem gerado constantes atrasos nos repasses de recursos orçamentários, provocando resultado financeiro negativo para as empresas”, ressalta o comunicado.

A São Paulo Transporte (SPTrans), estatal municipal que faz a gestão do sistema de coletivos, informou que conseguiu liminar obrigando a manutenção de 90% do serviço operando durante os horários de pico e 70% no restante do dia.

Comunicado da Secretaria de Mobilidade e Transportes informou que o órgão está tomando providências para impedir que a população seja prejudicada pela paralisação do sistema de ônibus anunciada e que haverá reforço do efetivo da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar em todos os terminais de ônibus da cidade.

Veja Também

Comentários