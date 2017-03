Motoristas de ônibus de Campo Grande param na manhã desta quarta em ato contra a Reforma da Previdência

Os ônibus do transporte coletivo não estão circulando no início da manhã desta quarta-feira (15), em Campo Grande. A paralisação faz parte de protestos organizados em todo o país contra as reformas da previdência e trabalhistas.

Nos principais terminais da capital sul-mato-grossense, como o Morenão, o dia começou muito diferente, sem a movimentação intensa de ônibus, funcionários e vendedores ambulantes. Muita gente foi pega de surpresa e não sabia do paralisação.

Sem a circulação dos ônibus, muita gente não conseguiu chegar a região central da cidade. Campo Grande tem 500 ônibus que transportam cerca de 180 mil passageiros por dia.

Protestos estão sendo feitos por Campo Grande, a Rua 7 de Setembro entre as ruas Rui Barbosa e 13 de Maio estão fechados, e também uma quadra da Avenida Afonso Pena. Até às 8h30, são em torno de 2 mil pessoas em frente a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), que partiram em caminhada para a praça Ary Coelho.

