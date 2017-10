Motoristas de aplicativos fazem protesto em SP contra projeto que Senado votará

Motoristas de aplicativos de transporte individual de passageiros, como por exemplo Über e e Cabify, fazem protestos nesta segunda-feira, 30 em São Paulo.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), eles estavam concentrados na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e saíram em carreata, por volta das 10 horas, em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, no bairro do Morumbi.

Os manifestantes se dividiram em três grupos e seguiram por caminhos diferentes: um se manteve na praça; outro passa pela ponte Estaiada, sentido Aeroporto e o terceiro desceu a Avenida Rebouças e passou pela Marginal de Pinheiros.

Por volta das 12h10, um dos grupos passava pela Avenida Jorge João Saad, no Morumbi.

Os motoristas participam de uma mobilização nacional contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) 28/2017, que será votado nesta terça-feira, 31, no Senado Federal.

Sendo aprovada, os aplicativos de transporte terão que seguir uma série de exigências, como vistorias periódicas dos carros e ter uma licença especifica para circular.

Em nota, a Über disse que o ato não está sendo organizado pela empresa, mas entende que os motoristas parceiros têm liberdade e autonomia para protestar contra o PLC 28/2017.

De acordo com o texto, o Projeto de Lei "criará uma burocracia tão grande que impedirá que os 500 mil motoristas parceiros da Uber', em todo o Brasil, gerem renda para suas famílias", disse a nota.