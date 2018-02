Motoristas ainda encontram pontos de lentidão nas rodovias paulistas

As rodovias que saem da capital com destino ao litoral do Estado de São Paulo ainda têm trânsito intenso em algumas vias, neste fim de tarde de sábado (10), segundo as principais concessionárias que as operam. De acordo com a Ecovias, há congestionamento no caminho para praia, na rodovia dos Imigrantes do km 40 ao km 53, por causa do excesso de veículos. Na Baixada Santista, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega também está com lentidão, no sentido Praia Grande, do km 286 ao km 292, pelo mesmo motivo. Há boas condições de tráfego nos demais trechos, embora.

A Ecovias informa que o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação Descida (7X3). A descida ao litoral é realizada pelas pistas sul e norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Já a subida, é feita só pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. A Ecovias diz ainda que desde as 0h de quinta-feira (23), quando se iniciou a contagem do feriado, mais de 281 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da Capital Paulista, a concessionária registrou a passagem de 108 mil veículos.

Já no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a CCR Autoban informa tráfego normal. A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, afirma que os motoristas encontram tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do km 24 ao km 28, devido ao excesso de veículos.

Na Castello Branco a concessionária Via Oeste diz que o trânsito está normal. Já na Raposo Tavares, há tráfego lento, no sentido interior, em Vargem Grande Paulista.