Motoristas agora podem pagar IPVA com créditos do aplicativo Zumpy

Uma boa alternativa é usar o aplicativo Zumpy para compartilhar trajetos entre amigos e ganhar créditos - divulgação

Quer reduzir o valor a pagar do seu IPVA? Uma boa alternativa é usar o aplicativo Zumpy para compartilhar trajetos entre amigos e ganhar créditos, que você pode usar para abater seu Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

O Zumpy, agora está disponível em nível nacional e, através dele, os usuários já ganham créditos para gastar com combustível nos postos da rede Ipiranga. A partir de hoje, os créditos podem ser estendidos para o pagamento do IPVA desde que os motoristas tenham crédito suficiente para pagar ao menos uma parcela do imposto.

"O motorista pode acumular rapidamente créditos levando passageiros em seus trajetos regulares pela cidade" comenta André Andrade, fundador e CEO do Zumpy. "Quem faz, por exemplo, dois trajetos de dez km ao dia para ir e voltar do trabalho ou universidade e leva outras quatro pessoas nos lugares vagos do carro pode acumular mais de R$1.000,00 em créditos e pagar a parcela do IPVA. Mesmo assim, ainda sobrarão créditos para o combustível", acrescenta André.

Ao utilizar o Zumpy os passageiros pagam valores de R$ 4 por trajetos de até seis quilômetros, R$ 5 para viagens de seis a oito quilômetros, R$ 6 por viagens de oito a 10 quilômetros e assim sucessivamente.

“O objetivo do aplicativo não é ser uma fonte de renda para os motoristas, como os aplicativos de transporte profissional. Vamos ajudar a reduzir os custos dos proprietários de veículos que se locomovem em rotas diárias compartilhando esses custos com pessoas que traçam rotas similares além de fazer com que menos veículos circulem pelas cidades e portanto o transito fique melhor e as emissões de carbono diminuam”, complementa André.

O que é o Zumpy

Zumpy é o aplicativo de compartilhamento de transporte mais popular de Belo Horizonte e que acaba de ser lançado nacionalmente. O Zumpy foi eleito o melhor projeto de mobilidade urbana do Brasil pelo prêmio Sinal Livre. Foi a única startup latino-americana com tecnologia emergente e escalável premiada no World Congress on Information Technology (WCIT), o maior congresso de TI do mundo. O aplicativo tem mais de 1,5 milhões de rotas cadastradas, mais de 250 mil benefícios trocados e mais de 7 mil postos de combustíveis parceiros. É usado por mais de 100 instituições, como a Ministério do Meio Ambiente, Tribunal de contas da União, Procuradoria Geral da República, entre outras. Foi idealizado pelo arquiteto e urbanista André Andrade.