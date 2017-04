Amigo do condutor disse que o freio do carro não funcionou / Divulgação

O condutor de um carro perdeu o controle do veículo, neste domingo (9), subiu na calçada, derrubou um ponto de ônibus e o telhado de uma lanchonete, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele foi levado para o posto de saúde do bairro Coronel Antonino.

Um amigo dele, contou que o rapaz mora no bairro e estava voltando para casa, mas o freio do carro não funcionou.

Não há informação sobre outras vítimas.

