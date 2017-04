Motorista não respeita preferencial e provoca acidente com capotamento no centro da capital

O acidente aconteceu depois que o motorista de um Volkswagen Gol não teria respeitado a preferencial e atingiu um HB20, no cruzamento das ruas Dom Aquino e Joaquim Nabuco, em frente à antiga Rodoviária de Campo Grande. Com a força do impacto, o HB20 capotou.

No carro estavam a motorista e uma passageira, que não teve a identidade revelada. A motorista ficou retida dentro do veículo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico leve e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa.

A passageira do carro sofreu escoriação e também foi socorrida ao hospital com dores no corpo. O motorista do Gol não sofreu ferimentos.

As duas ruas ficaram interditadas após o acidente e equipes do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) irem até o local.

