Motorista 'fura' sinal vermelho, colide e foge em Campo Grande

Um motorista se envolveu em um acidente no cruzamento da rua Antônio Maria Coelho com a avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, e fugiu, neste domingo (9). De acordo com a condutora do outro carro, ele 'furou' o sinal vermelho.

A técnica de enfermagem de 34 anos seguia pela avenida Ernesto Geisel. Ela estava indo trabalhar. O outro carro ia pela Antônio Maria Coelho sentido bairro - centro. Ela não teve ferimentos graves.

Moradores da região reclamam do excesso de velocidade dos veículos que passam pelo local, apesar do semáforo no cruzamento.

