Motorista executado tinha ligação com grupos criminosos

O motorista da caminhonete que foi executado a tiros no Centro de Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai, no início da tarde desta terça-feira (24), era pistoleiro e tinha ligações com grupos criminosos em Mato Grosso do Sul, segundo o delegado Lucas Soares de Cayres, da 1ª Delegacia de Polícia.

“A vítima usava o nome de Victor, depois descobrimos que o verdadeiro nome era outro e ele foi indiciado por uma delegacia de Campo Grande, em agosto, quando matou dois pistoleiros que tentaram lhe matar e depois fugiu para o Paraguai”, disse o delegado.

Segundo Cayres, a vítima de 28 anos conduzia a caminhonete quando foi fechado por dois pistoleiros. Um outro homem estava no veículo, mas não foi ferido. Um motociclista foi atingido por um tiro e não corre risco de morte.

Depois da ação, os suspeitos roubaram o carro de uma mulher e fugiram para o país vizinho. De acordo com o delegado, o veículo foi encontrado em Ponta Porã. A polícia conseguiu imagens de câmera de segurança que registrou a fuga dos suspeitos, mas ainda não foram identificados. “Estamos em contato com a polícia paraguaia para localizá-los”, afirmou Cayres.

