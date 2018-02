Motorista enfrenta congestionamento no retorno do feriado a SP

De acordo com a contagem da Ecovias, desde a meia-noite de quinta-feira, dia 8 mais de 466 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista - Foto: Notícias ao Minuto

Os paulistanos que decidiram viajar no feriado de carnaval enfrentaram congestionamento no retorno à capital nesta terça-feira, 13. De acordo com a contagem da Ecovias, desde a meia-noite de quinta-feira, dia 8 mais de 466 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de mais de 298 mil veículos.

Veja qual era situação das principais rodovias por volta das 18h:

Anchieta - O trânsito concentrou-se entre os quilômetros 55 e 47, somando 8 quilômetros. Por volta das 12h30, já era grande o número de motoristas tentando voltar à capital.

Piaçaguera - O congestionamento era maior entre os km 260 e 248, sentido SP, devido ao excesso de veículos. O tráfego também estava lento no trecho entre os quilômetros 270 ao 267.

Padre Manoel da Nóbrega - A rodovia permanecia com trânsito lento entre os quilômetros 270 e 274 no sentido Praia Grande. No sentido São Paulo, o congestionamento estava entre os quilômetros 292 e 287.

Imigrantes - No final da tarde desta terça-feira, o congestionamento subia para 22 quilômetros devido ao excesso de veículos no sentido capital. Na outra pista, havia tráfego pesado entre os quilômetros 46 e 56. O ponto mais crítico é a entrada da rodovia.

Bandeirantes - O tráfego foi normalizado e seguia tranquilo.

Anhanguera - Mais uma via sem maiores transtornos, a Anhanguera estava com o tráfego normalizado no fim da tarde desta terça-feira.

Régis Bittencourt - Uma das rodovias com maior concentração de carros, o tráfego continuava pesado em quatro pontos da via: a partir dos quilômetros 372 e 294 e também nos quilômetros 431 e km 333. Nestes últimos, acidentes atrapalharam a passagem dos motoristas.

Fernão Dias - A situação na rodovia também permanecia complicada, com 8 quilômetros de tráfego lento: entre os quilômetros 51 e 50, e no contorno do quilômetro 497, ambos no sentido SP.