Motorista embriagado atropela cinco na rua Augusta

Um universitário embriagado atropelou cinco pessoas ao subir na calçada da Rua Augusta, região de Cerqueira César, zona oeste, na manhã deste sábado, 29. Duas das vítimas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Outras duas pessoas foram hospitalizadas - uma levada para a Santa Casa e outra para o PS João 23. Os hospitais não informaram detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes.

Quem conduzia o veículo envolvido no acidente era o estudante de engenharia Paulo Cesar Negri, de 23 anos, detido após os atropelamentos. Ele se submeteu ao teste do bafômetro, que acusou o índice de 0,73 miligramas de álcool por litro de ar - a partir de 0,34, o motorista já é enquadrado em crime de trânsito.

Segundo o advogado de defesa do jovem, Noel Ricardo Maffei Dardis, o jovem voltava de uma balada quando "tomou uma fechada" e perdeu o controle do veículo. "Quando foi fechado, ele bateu em um poste e apagou. Ele tem consciência que estava errado, mas diz que não foi por causa da bebida que perdeu o controle. Ele havia tomado algumas cervejas mas considerava que tinha condições de dirigir", declarou o advogado.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas na altura do número 1.280 da Augusta, entre as ruas Matias Aires e Fernando de Albuquerque. No local, havia grande aglomeração de pessoas em volta de um carrinho que vendia sanduíches.

O caso seria registrado no 78º DP (Jardins). Até as 13 horas, o delegado esperava informações da Polícia Militar para finalizar o registro da ocorrência e definir se Negri será indiciado e terá prisão decretada.

