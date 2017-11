Motorista em alta velocidade fura sinal vermelho, mata 2 e fere 3 no Recife

Um acidente envolvendo dois carros causou a morte de duas mulheres e deixou quatro pessoas feridas por volta das 19h30 desse domingo, 26, no cruzamento da Estrada do Arraial com a Rua Cônego Barata, no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife (PE).

De acordo com imagens de segurança de um edifício, um homem que dirigia seu veículo em alta velocidade avançou o semáforo fechado e colidiu com outro veículo, com quatro pessoas de uma mesma família e uma babá. Atingido com violência, o carro capotou e atingiu a mureta de um prédio.

Maria Emília Guimarães, 39 anos, funcionária do Tribunal de Justiça (TJ), e a babá Roseana Maria de Brito Souza, de 23 anos não resistiram aos ferimentos e morreram. A TV Globo informou que Roseana estava grávida e que o motorista que avançou o sinal estava embriagado. O marido de Maria Emília, o advogado Miguel Arruda da Motta Silveira Filho, de 46 anos, e os filhos Marcela Guimarães Motta Silveira, de 5 anos, e Miguel Arruda da Motta Silveira Neto, de 4 anos, estão internados em estado grave no Hospital Santa Joanna, no Recife.

João Victor Ribeiro de Oliveira, motorista apontado como responsável pela colisão foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em virtude de um sangramento na perna direita e, em seguida, à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Segundo Ricardo Silveira, delegado da Central de Plantões da capital, Oliveira, de 25 anos, foi autuado em flagrante pelo o duplo homicídio doloso e por três lesões corporais gravíssimas no pai e nas crianças.

"Ele disse que não se lembra de ter estado nos locais e que era ex-interno de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Em alguns momentos ele confessou que tinha bebido e feito besteira", explicou o delegado. Oliveira será encaminhado nesta segunda-feira para audiência de custódia.