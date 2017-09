Motorista é preso por suposto envolvimento na morte de jogador de hóquei

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso nesta sexta-feira, 22, em São Vicente, litoral sul de São Paulo, por suspeita de ocultar informações sobre a morte do estudante e jogador de hóquei Matheus Garcia Vasconcellos Alves, de 24 anos, no começo desta semana. A vítima foi executada pelo policial militar Jarbas Colferai Neto, de 23 anos, que está preso.

Segundo o delegado Luís Carlos Cunha, do 1º. DP de São Vicente, o motorista, que não teve o nome divulgado, transportou o PM até o local do crime e teria ainda escondido a arma usada no assassinato e um casaco de moletom que Colferai Neto vestia na ocasião. A prisão temporária de 30 dias foi solicitada pela Polícia Civil.

Afastado das atividades na rua há seis meses, o policial militar Colferai Neto é investigado por tráfico e uso de drogas e responde a processo administrativo exoneratório após usar seu armário no batalhão da PM para armazenar maconha e cocaína.

