Motorista é preso com uma tonelada de maconha na BR-040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu hoje (6) uma tonelada de maconha que abasteceria o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, escondida no fundo falso de um caminhão do tipo baú. O flagrante aconteceu na rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), em Três Rios, na região centro-sul fluminense. Uma cadela farejadora indicou onde estava a droga.

Policiais rodoviários faziam uma fiscalização para coibir a entrada de armas e drogas no estado. Durante a abordagem a um caminhão, os agentes perceberam que o motorista estava bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança. Então, foi acionado o Grupo de Operações com Cães da PRF. A cadela Stella sinalizou para os policiais que havia algo de errado no interior do caminhão. Foram encontrados diversos tabletes de maconha.



O motorista, de 30 anos, acabou confessando que receberia R$ 15 mil pelo transporte. Ele disse que levaria a droga até a entrada do Complexo do Alemão. O caso foi registrado na 108ª delegacia policial (Três Rios). O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes. A pena prevista para o crime varia de 5 a 15 anos de reclusão.



Estatística

Desde janeiro deste ano até 5 de abril, a Polícia Rodoviária já apreendeu nas rodovias federais do país mais de 41 toneladas de maconha. Na manhã de hoje, em Seberi (RS), a PRF apreendeu mais carregamento da droga, com mais de uma tonelada.