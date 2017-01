Motorista do ônibus de Michel Teló deixa hospital no PR após acidente

Ônibus e carro bateram de frente na BR-376, no interior do Paraná / Divulgação/PRF

O motorista de 58 anos do ônibus da equipe do cantor Michel Teló que se envolveu em um acidente com um carro na manhã de domingo (10) foi liberado do Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (11).

Ele sofreu escoriações apenas, conforme o hospital. Três pessoas morreram na batida. O cantor não estava ônibus. O acidente ocorreu no km 322 da BR-376, perto do pedágio de Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão foi frontal e que as três pessoas que morreram estavam no carro, um Gol, com placas de Londrina, também no norte. Vinte e cinco pessoas estavam no ônibus, segundo a PRF. Apenas o motorista do ônibus teve ferimentos leves.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho da rodovia, a CCR RodoNorte, os ocupantes do carro eram uma mulher e um homem – que morreram no local – mais uma adolescente de 15 anos. A jovem estava sendo levada para o hospital, mas não resistiu e morreu dentro da ambulância da concessionária.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, também nos Campos Gerais do Paraná. Até a manhã desta segunda-feira (11), o IML não sabia dar informações sobre onde será o velório e o enterro das vítimas.

No momento do acidente, conforme a PRF, chovia. Ainda segundo a PRF, o Gol invadiu a faixa contrária. O acidente aconteceu em uma curva. A BR-376 precisou ser parcialmente interditada. Entretanto, o tráfego ficou liberado nos dois sentidos, com o uso da área de acostamento. Ortigueira fica a aproximadamente 150 quilômetros de Londrina.

Michel Teló fez um show na noite de sábado (9) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O ônibus seguia para Campo Grande (MS). No Facebook, ele disse estar muito triste por causa do acidente.

"Peço a Deus, muita força e que conforte a família, e que continue protegendo a todos nós, que vivemos e tiramos nosso sustento, pelas estradas da vida", escreveu Teló.

