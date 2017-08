Motorista de caminhão de carga é feito refém no Rio

O motorista de um caminhão carregado com alimentos foi rendido na noite de ontem (6), na Avenida Brasil. O veículo foi abordado por volta das 21h, na altura da Penha, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A polícia foi avisada da ação criminosa e começou a perseguir o caminhão.

Policiais atiraram na direção do veículo, da empresa Pif Paf, e conseguiram parar o caminhão na altura de Deodoro. Ao se ver cercado por policiais, o assaltante, que estava na cabine do caminhão, fez o motorista refém.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), especializado em negociações envolvendo reféns, foi chamado e conseguiu, no início da madrugada, libertar o motorista.

Segundo a Polícia Militar, o assaltante tinha uma pistola e, na troca de tiros, ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste da cidade.

O motorista ficou levemente ferido com estilhaços do vidro do caminhão.

Veja Também

Comentários