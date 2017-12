Motorista atropela 4 pessoas em Nova York, mas não há suspeita de terrorismo

O Departamento de Polícia de Nova York informou neste domingo que um homem atropelou intencionalmente quatro pessoas, matando uma delas e ferindo gravemente as demais. As autoridades descartaram relação com o terrorismo.

O condutor do veículo dirigia pela região do Queens por volta de 4h45 (hora local, 7h45 de Brasília) quando ocorreu o acidente. Os feridos foram levados a um hospital na região.

A polícia segue buscando em busca do motorista, todavia descartou de antemão ser um atentado porque houve relatos de uma briga de rua antes do acidente. Fonte: Associated Press.