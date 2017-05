Motorista abandona Ferrari após acidente no Corredor Norte-Sul, em SP

Um carro da marca Ferrari, de cor branca, foi abandonado parcialmente destruído após acidente na Avenida 23 de Maio, no Corredor Norte-Sul, na região central de São Paulo. O veículo capotou e bateu um poste, que ainda caiu sobre um outro carro, próximo ao Viaduto Pedroso. A Polícia Militar registrou a ocorrência por volta da 0h desta segunda-feira, 8.

O motorista do carro danificado, um Honda Fit, registrou boletim de ocorrência no 78º Distrito Policial (Jardins) na zona sul da capital. A principal suspeita, sustentada por testemunhas, é de que o condutor da Ferrari estava disputando um racha com um o motorista de um Porsche.

O motorista da Ferrari teria deixado o carro com ferimentos leves e foi socorrido pelos ocupantes do Porsche, segundo informações ainda não confirmadas pelas autoridades. Os envolvidos no acidente não haviam sido localizados pela polícia até às 10h45 desta segunda-feira.

