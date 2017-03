Motociclista morre na Marginal do Tietê

Um motociclista morreu após acidente envolvendo, mais uma vez, um caminhão e uma moto na pista central da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, na altura da ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, na manhã desta quinta-feira, 30. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30 e a faixa da esquerda foi interditada na região.

O serviço de emergência do Corpo de Bombeiros e o policiamento de trânsito foram acionados para prestar socorro ao motociclista, mas a equipe médica constatou o óbito no local.

A Polícia Militar solicitou a perícia técnica. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, assim como todas as ocorrências que envolvem vítimas.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde).

Segundo a CET, mais de 80% dos acidentes com vítimas nas marginais envolvem motos.

Outros acidentes

Neste ano, ocorreram quatro mortes envolvendo motociclistas nas marginais, segundo a CET. A primeira ocorreu no dia 14 de fevereiro, na pista expressa da Marginal Pinheiros. A segunda foi registrada em 04 de março, também na pista expressa da Marginal Pinheiros. A terceira no dia 10 de março ocorreu na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, quando um motociclista morreu após uma batida com um caminhão também na altura da ponte Governador Orestes Quércia.

