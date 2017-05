Motociclista morre atropelado após cair na Rodovia Castelo Branco, na Grande SP

O piloto de uma motocicleta morreu depois de cair do veículo e ser atropelado por um carro na Rodovia Castelo Branco, em Osasco, município da Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 5. O acidente ocorreu por volta das 6h40 no quilômetro 18 da estrada, na pista local, no sentido interior.

Chovia no momento do acidente na capital e em cidades próximas. Duas faixas permaneciam bloqueadas por volta das 7h10 e havia, neste horário, congestionamento nos dois sentidos da rodovia. O local foi isolado para o trabalho de perícia e identificação da vítima.

