Motociclista morre após bater em muro na zona sul de São Paulo

Um motociclista morreu após bater em um muro no Grajaú, na zona sul de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira, 31. O acidente aconteceu na Avenida Senador Teotônio Vilela, próximo ao número 4.236, na altura do cruzamento com a Avenida Dona Belmira Marin.

O Corpo de Bombeiro recebeu o chamado por volta das 4h30, quando soube que a vítima estava inconsciente. Ao local foram enviadas duas viaturas, uma de resgate e uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Eles constataram óbito no local.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que, das duas faixas sentido centro, uma está bloqueada para o trabalho da polícia, que agora faz a perícia sobre as causas da colisão seguida de morte. Há trânsito apenas por aproximação.

