Motociclista fica gravemente ferido após bater em ônibus

Com a batida, o motociclista ficou preso embaixo do ônibus / Divulgação

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (9), na vila Bandeirante, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, o acidente foi por volta das 3h (de MS). O motociclista seguia pela rua Brilhante e bateu de frente com um ônibus do transporte urbano.

Com a batida, o motociclista ficou preso embaixo do ônibus. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para a Santa Casa.

A motocicleta foi recolhida e levada ao pátio do Detran. A polícia vai investigar o que causou o acidente.

Estatística

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), nas últimas 24 horas foram registrados 32 acidentes em Campo Grande e 13 pessoas sofreram ferimentos leves e graves.

Veja Também

Comentários