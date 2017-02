Motociclista colide contra lateral de ônibus em avenida de Campo Grande

Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido ao colidir contra a lateral de um ônibus coletivo no cruzamento da rua Rui Barbosa com a avenida Afonso Pena, em Campo Grande, na manhã deste domingo (5). Segundo testemunhas, a vítima teria furado o sinal vermelho.

No coletivo que fazia a linha bairro União-Centro havia dois passageiros, além do motorista. Um deles contou que o ônibus estremeceu com a batida.

O motociclista seguia pela rua Rui Barbosa quando colidiu contra o ônibus. Ele usava capacete, mas sofreu ferimentos na cabeça e perdeu muito sangue, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa.

Segundo a assessoria do hospital, o jovem está na ala vermelha e vai realizar o exame de tomografia. Mas não divulgaram o estado de saúde.

Para evitar outros acidentes, os bombeiros jogaram pó de serra no local do acidente por causa do óleo da motocicleta que ficou espalhado na via. O veículo ficou destruído.

Veja Também

Comentários