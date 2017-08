Moto Road começa dia 6 de setembro com shows musicais

Completando 19 anos, o Moto Road 2017 acontece de 6 a 10 de setembro no Parque Laucídio Coelho. Este ano, o evento vem seguindo a tendência dos grandes festivais, recheado de atrações.

No Palco do Moto Road sobem os artistas nacionais MC Gui, a banda Cidade Negra e o cantor Diogo Vidhal, com uma homenagem especial ao Legião Urbana. Diversos artistas locais também animam o palco da festa, como os Djs Marquinhos Espinosa e Gio Marx, as bandas Plebheus e Banda V8, além do regueiro Xaras Gabriel com o DJ Dubmistah.

A adrenalina também corre solta com as apresentações do Demolicarros, batalha de demolição em que ganha o último a se manter funcionando, e do EnduroCross, grande atração especialmente pensada para o Moto Road. Com uma arena de desafio indoor, repleta de obstáculos, o EnduroCross será uma grande espetáculo, e a final do desafio acontece dentro do evento.

Os stands também prometem muita interatividade, como a barbearia Brooklyn que estará presente fazendo a cabeça de quem quiser aproveitar para dar um up no visual. No encerramento, domingo, dia 10 de setembro, um grande almoço pantaneiro acontece dentro do evento, já incluso no ingresso, e com a animação do Dj Juju. Além disso, a Eisenbahn e a Devassa são as nossas cervejas oficiais e não vão deixar ninguém passar sede!

Faltam poucos dias e os ingressos já estão à venda, pelo site www.fasttickets.com.br e no Gugu Lanches, que fica na Avenida Afonso Pena, 1495.

Serviço- O Moto Road acontece de 6 a 10 de setembro no Parque Laucídio Coelho, que fica na R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho, Campo Grande- MS. Para mais informações sobre ingressos, valores e programação, acesse http://motoroad.com.br/wp/

