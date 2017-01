Motim em presídio de Santa Catarina deixa dez detentos feridos

Detentos do Presídio Regional de Lages, em Santa Catarina, começaram um motim na tarde de hoje (19). Os presos queimaram colchões, mas o fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros, segundo informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do estado.

O motim durou cerca de uma hora e foi controlado pela equipe de agentes penitenciários especializada em intervenção prisional, com o auxílio da Polícia Militar.

Dez presos ficaram feridos pelas chamas e estão sendo atendidos em unidades de saúde, mas nenhum deles corre risco de morrer. Não houve reféns ou fugas. A corregedoria geral da secretaria e a diretoria de Inteligência do Departamento de Administração Prisional (Deap) investigam a causa do motim.

De acordo com a Deap, todas as penitenciárias catarinenses estão em “nível de alerta”, com atenção redobrada, quantitativo extra de agentes de sobreaviso e procedimentos de segurança reforçados.

