Mostra de Cinema de SP chega aos 41 anos e exibe 395 filmes

O maior e mais tradicional festival de cinema de São Paulo - a Mostra Internacional de Cinema - começa nesta quinta-feira (19). Até 1º de novembro, ela vai apresentar 395 filmes de 59 países, entre eles, 64 nacionais e 98 títulos dirigidos por mulheres. Os filmes serão apresentados em mais de 30 espaços na capital paulista, entre cinemas, museus e centros culturais, além de exibições ao ar livre.

Os homenageados dessa 41ª edição são os cineastas Paul Vecchiali, Agnès Varda, Paulo José e Alain Tanner e o artista e cineasta chinês Ai Weiwei, que assina o pôster deste ano e que apresenta o documentário Human Flow – Não Existe Lar se Não Há para Onde Ir, na sessão de abertura do evento, nesta quarta-feira (18), somente para convidados.

O foco deste ano são os filmes produzidos na Suíça, com a exibição de sete títulos do diretor Alain Tanner e de um filme inédito de Jean-Luc Godard, feito para a televisão. Outro destaque da edição é a programação de filmes de realidade virtual: pela primeira vez, a mostra vai exibir sessões especiais sobre esse novo tipo de tecnologia e de linguagem cinematográfica. Serão apresentados 19 curtas-metragens de realidade virtual, entre eles, Bloodless, de Gina Kim, premiado em Veneza.

Também estarão presentes filmes premiados em festivais internacionais como The Square, de Ruben Östlund, vencedor da Palma de Ouro em Cannes; Custódia, de Xavier Legrand, Leão de Prata de melhor direção no festival de Veneza; e O Outro Lado da Esperança, de Aki Kaurismaki, premiado com o Urso de Prata de melhor direção, em Berlim; além de 14 filmes indicados por seus países para concorrer ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar.

Além das salas de cinema tradicionais, os filmes serão exibidos também nas salas do Circuito SPCine, distante do centro expandido, com o objetivo de atrair novas plateias. Também haverá sessões gratuitas no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e uma itinerância pelo interior paulista. E, no dia 3 de novembro, o encerramento acontece com a apresentação do filme O Homem Mosca (1923), de Fred Newmeyer e Sam Taylor, em uma sessão ao ar livre no Parque Ibirapuera, com acompanhamento musical da Orquestra Jazz Sinfônica, sob regência do maestro João Maurício Galindo.

Mais informações e a programação do festival podem ser encontradas no site http://41.mostra.org/br/home/