Mostra “Arte Solidária” exibe telas produzidas por servidora em homenagem aos 40 anos do MS

Mais de 20 obras da artista Deborah Mendes ficarão expostas para visitação nesta segunda e terça-feira no saguão da SAD.

Campo Grande (MS) – Ao chegar para mais um dia de trabalho nesta manhã de segunda-feira (9.10), servidores da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) foram surpreendidos com o colorido das telas da artista Deborah Mendes embelezando o saguão com pinturas que retratam as belezas de Mato Grosso do Sul na mostra “Arte Solidária”.

Professora por formação e artista por vocação, Deborah Mendes conta que pinta desde os 10 anos de idade e que herdou do pai o talento da arte. Para quem visitar a exposição, a artista conta que produziu as telas especialmente para esse momento. “Levar o belo através da arte! Gosto muito de pintar ipês, flores e os rios do nosso MS. Tanto que as últimas peças que produzi são em homenagem aos 40 anos de Mato Grosso do Sul” conta.

Durante todo dia de hoje e amanhã (10) Deborah exibirá 26 telas que compõe a mostra “Arte Solidária” que tem como objetivo converter a arrecadação em prol do tratamento do filho da artista que em junho deste ano, sofreu um acidente automobilístico.

“Já fazem 36 anos que eu faço pinturas e conforme fazia já vendia, não ficava com nenhuma. Mas em junho deste ano meu filho sofreu um acidente de carro e, desde então, precisa passar por diversas cirurgias. Por conta disso, mudei um pouco o foco do meu trabalho, e intensifiquei a produção e as exposições. Fico feliz por abrirem as portas para a minha arte porque além de ajudar, é uma forma de as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho” explicou a artista servidora da Secretaria de Estado de Educação (SED).

O secretário adjunto da SAD, Édio Viegas, visitou a mostra e destacou a solidariedade e a importância de ações com o servidor como protagonista. “É uma ação muito importante, não só pela questão social, mas também dar ao servidor essa oportunidade de revelar seus talentos. A secretaria como sempre, está aberta a esse tipo de iniciativa” pontuou.

A mostra “Arte Solidária” está aberta para visitação hoje e amanhã (9 e 10.10), das 8h às 18h no saguão da SAD no Parque dos Poderes, que fica na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco I.

Mais detalhes do trabalho desenvolvido pela artista ou para adquirir uma das telas acesse o perfil da artista Deborah Artes nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (67) 99111-5430.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

