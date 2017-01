Morto aos 77 anos, Carlos Alberto Silva será velado hoje em Belo Horizonte

O ex-treinador de futebol Carlos Alberto Silva faleceu na manhã de hoje (20) aos 77 anos. Ele colecionou passagens por onze equipes do Brasil e também comandou times da Espanha, do Japão e de Portugal. Entre 1987 e 1988, treinou a seleção brasileira por um breve período, conquistando a medalha de prata nas Olimpíadas de Seoul (Coreia do Sul).

Carlos Alberto Silva morreu em sua própria casa, em Belo Horizonte. Afastado do futebol desde 2005, ele era sócio de uma agência de turismo na cidade. As causas da morte não foram divulgadas. No fim de 2016, ele realizou uma cirurgia no coração e ainda estava em período de recuperação.

O velório do ex-treinador terá início ainda hoje (20) às 19h, no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. O enterro está previsto para ocorrer amanhã (21), às 11h, no mesmo local.

Trajetória

Carlos Alberto Silva nasceu em Bom Jardim de Minas (MG), no sul do estado. Ele se formou em educação física na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Logo em seu primeiro trabalho como treinador conquistou o maior título da sua carreira, se sagrando campeão brasileiro com o Guarani em 1978.

Pelas redes sociais, o Guarani prestou homenagem: "Obrigado por tudo, mestre", publicou o clube.

Em sua passagem pela seleção brasileira, o título das Olimpíadas de Seul (Coreia do Sul) escapou após uma derrota na final por 2 a 1 para a União Soviética. Além da prata olímpica, ele conquistou também o ouro nos Jogos Panamericanos de 1987 em Indianápolis (Estados Unidos).

Em Belo Horizonte, onde viveu a maior parte de sua vida, Carlos Alberto Silva tem passagens pelos três principais clubes: Atlético, Cruzeiro e América. Pelo primeiro, conquistou o Campeonato Mineiro. Ele também se sagrou campeão paulista duas vezes com o São Paulo e campeão pernambucano com o Santa Cruz.

No Brasil, ele ainda defendeu Sport, Corinthians, Palmeiras, Goiás e Santos. Em times do exterior, o ex-treinador também foi bem sucedido. Foi campeão japonês em 1991 com o Yomiuri Kawasaki e campeão português em 1992 e 1993 com o Porto.

Veja Também

Comentários