Mortes por resistência à ação policial crescem 57% em janeiro no Rio

Quanto ao número de policiais mortos em serviço, janeiro teve duas vítimas a mais do que o primeiro mês de 2017, com seis casos - Foto: NitroNews Mundo

No mês de janeiro de 2018, o número de mortes decorrentes de oposição à intervenção policial, antes chamados autos de resistência, aumentou 57,1% no estado do Rio de Janeiro na comparação com janeiro de 2017. O número de mortes causadas pela polícia subiu de 98 para 154. Os dados foram divulgados hoje (28) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) com base nos registros de ocorrência feitos nas delegacias de Polícia Civil.

Na comparação anual, houve redução de 2,1% nos homicídios dolosos no estado, com 469 casos em janeiro de 2018. Considerando todos os crimes de letalidade violenta, que incluem homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e homicídios decorrentes de oposição à ação policial, o aumento foi de 7,6%, com um total de 649 no mês passado. Quanto ao número de policiais mortos em serviço, janeiro teve duas vítimas a mais do que o primeiro mês de 2017, com seis casos.

Nos crimes contra o patrimônio, foram registrados 5.286 roubos de veículo em janeiro, aumento de 25,7%. Os dados também apontam 11.770 furtos em geral, três roubos a banco, dez a caixa eletrônico, 596 roubos a estabelecimentos comerciais, 108 a residências, 7.829 roubos a transeunte, 977 roubos de carga e 1.070 roubos em coletivos.

Os indicadores de produtividade policial mostram que houve aumento de 5,6% no número de armas apreendidas, com um total de 790 no mês. Foram feitas 1.793 apreensões de droga, 5,2% a mais do que em janeiro de 2017. Em janeiro,3.695 veículos foram recuperados, 17,3% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Foram cumpridos 999 mandados de prisão, crescimento de 5%.

Foram registrados 409 estupros no mês, além de sete feminicídios e 30 tentativas de feminicídio.

Segundo o instituto, a Polícia Civil paralisou algumas atividades nos primeiros meses do ano passado, o que acarretou a subnotificação de alguns tipos de delitos no período. Portanto, algumas comparações temporais podem estar atípicas. No entanto, os registros de Letalidade Violenta e Roubo de Veículo não foram afetados, segundo a corporação.