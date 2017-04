Mortes nas estradas paulistas caem 52% no feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes registrou 18 mortes nas estradas estaduais paulistas, 52,63% a menos na comparação com o mesmo período de 2016, quando houve 38 óbitos. Entre os dias 20 e 23 de abril deste ano, 797 acidentes ocorreram nas estradas do estado de São Paulo. Em 2016, foram registrados 834. A Operação Tiradentes 2017 foi realizada nos mais de 22 mil quilômetros da malha rodoviária do estado.

De acordo com balanço divulgado hoje (24) pelo Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo (CPRv), o número de mortos caiu, mas o de acidentes sem vítimas aumentou 3% com 510 ocorrências. Já os acidentes com vítimas diminuíram porque este ano houve 287, enquanto em 2016 foram 339.

Apesar da queda do número de vítimas fatais, a CPRv disse que a maioria dos acidentes poderia ter sido evitada. “Em grande parte dos casos, a causa dos acidentes está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres”, aponta o balanço, que ainda informa que houve mais de 33 mil autuações, sendo que mais de 16 mil foram por excesso de velocidade e 460 decorreram de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou de outras substâncias análogas.

