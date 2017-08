Morte de Pedro Pedrossian cancela evento na Câmara Municipal da Capital

Campo Grande (MS) – Em decorrência do falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian, o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e o presidente da Câmara Municipal da Capital, João Rocha, decidiram pelo cancelamento da solenidade programada para às 19h desta terça-feira (22.8). O evento marcaria a ampliação do programa Juntos por Campo Grande, lançado em janeiro deste ano, e que prevê o destravamento de mais de R$ 180 milhões para obras de infraestrutura na Capital. Uma nova data será marcada para a realização do ato.

O ex-governador morreu nesta madrugada, aos 89 anos. Nascido em Miranda em 13 de agosto de 1928, Pedro Pedrossian formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Foi senador de Mato Grosso uno no período 1965/1971 e em 1980 renunciou ao cargo de senador para assumir o Governo do Estado, nomeado pelo então presidente João Figueiredo. Voltou a assumir o comando do Executivo estadual em 15 de março de 1991, eleito pelo voto popular.

O governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marquinhos Trad e o presidente do Legislativo Municipal, vereador João Rocha, decretaram luto pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian. A Câmara cancelou a sessão desta terça-feira.

Paulo Yafusso – Subsecretaia de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação

