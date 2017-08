Ex governador de Mato Grosso do Sul morreu dormindo, diz o neto

Sobre o falecimento do ex-governador de Mato Grosso, Pedro Pedroassian Filho, ocorrido nesta terça-feira (22), o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Antônio Carlos Nantes de Oliveira, assim se manifestou:

“ Fomos adversários desde o movimento estudantil. Ele, senador, eu, deputado federal, nunca sentamos na mesma mesa. Isso não me impede de enaltecer seus méritos como administrador. Mato Grosso tem duas histórias: uma antes e outra depois de Pedrossian".

BIOGRAFIA VASTA

O ex-governador de Mato Grosso Pedro Pedrossian (PMN) morreu na madrugada desta terça-feira (22) em sua residência, em Campo Grande (MS), aos 89 anos de idade.

À imprensa local, o neto dele, o secretário de Finanças e Planejamento de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian Neto, declarou: “Morreu dormindo, sem sofrimento”. Segundo ele, o ex-governador estava bem de saúde “na medida do possível”. “Ele teve uma insuficiência respiratória ontem (segunda-feira), mas foi medicado e estava bem”, disse à imprensa local.

À uma emissora de televisão local, Pedro Pedrossian Filho disse que o pai deixa saudades, mas deixa também o legado de um homem realizado. “Vai absolutamente realizado para sua viagem”. Segundo o filho do político, a saúde do ex-governador estava frágil há sete anos, desde quando sofreu um acidente e quebrou a perna.

O velório ocorreu nesta manhã, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, na capital sul-mato-grossense. O sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras, também em Campo Grande.

Pedro Pedrossian nasceu no dia 13 de agosto de 1928, em uma casa no município de Miranda (MS). Formou-se em engenharia, mas foi na política que ele se destacou, marcando seus mandatos por grandes obras, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul, estado que ele também governou logo após a divisão. Entre seus feitos destacam-se as implantações de duas universidades federais: a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Governou por três mandatos. Em Mato Grosso, entre 1966 e 1971. Em Mato Grosso do Sul, foi nomeado em 1980 e retornou ao posto em 1991, desta vez eleito pelo povo.

