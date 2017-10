Morrem mais duas crianças vítimas de incêndio em creche

Duas crianças vítimas da tragédia em creche de Janaúba (MG) morreram na tarde de hoje (6). As vítimas fatais chegam a nove pessoas. As duas crianças estavam em estado grave e haviam sido transferidas para Montes Claros. Cecília Davina Gonçalves Dias e Yasmim Medeiros Sabino tinham 4 anos.

Outras 41 pessoas ficaram feridas. Os 13 pacientes mais graves foram todos encaminhados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, referência em queimaduras no estado.

Tanto Cecília quanto Yasmin estavam internadas na Santa Casa Montes Claros. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, outras 11 vítimas seguem internadas no local, sendo nove crianças, todas em estado grave.

Na manhã de quinta-feira (5), o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou na escola na qual trabalhava e ateou fogo em crianças e em si mesmo. O vigia foi uma das vítimas fatais, além dele, a professora Helley Abreu Batista, de 43 anos, que tentou impedi-lo fisicamente e ajudou no resgate de crianças.

A tragédia ocorreu na creche Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente. Trata-se de uma escola pública, que recebe crianças até seis anos e fica no bairro Rio Novo.

Em nota, divulgada hoje (6), a Prefeitura Municipal de Janaúba pede o apoio da população com doações para as crianças e as famílias. Roupas e água estão na lista dos pedidos.

As doações podem ser entregues na própria prefeitura. O órgão também recebe doações por transferência bancária. De acordo com a prefeitura os R$ 177 mil já arrecadados serão usados não apenas imediatamente, mas nos próximos anos durante o tratamento e acompanhamento das crianças e famílias.

