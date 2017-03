Morre turista argentina baleada em favela carioca

Morreu no Rio, na manhã deste sábado, a turista argentina Natália Cappetti, baleada em fevereiro, ao entrar por engano no Morro dos Prazeres, na zona central da cidade. Ela estava internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. As informações são do jornal RJTV, da Rede Globo.

Na hora em que foi baleada, Natália estava em um carro com o marido e outro casal espanhol. Eles tentavam chegar ao Cristo Redentor, ponto turístico da cidade. Por engano, entraram na favela e foram alvo de ao menos seis tiros disparados por bandidos. Ela foi atingida nas costas.

Em dezembro do ano passado, episódio semelhante já havia acontecido no Morro dos Prazeres. O italiano Roberto Bardella foi assassinado ao entrar por acaso na comunidade.

