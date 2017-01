Morre Sakae Kamitami, fundador da Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense

A Copasul, Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense, comunica o falecimento de seu fundador e Presidente, Sakae Kamitani, ocorrido às 5h40 desta terça-feira, 24 de janeiro, no Hospital Evangélico do município de Dourados, Mato Grosso do Sul.

Na sua lucidez e sabedoria de 86 anos, Sakae cumpria com prazer a sua rotina diária. Era atuante em todas as decisões da Copasul e uma figura carinhosamente reconhecida por cada um dos quase 500 colaboradores da Cooperativa. Os que puderam conviver com ele, guardam a lembrança de alguém cheio de simplicidade, mas com capacidade visionária que marcou a história da Naviraí, do Mato Grosso do Sul, do cooperativismo e da imigração japonesa no Brasil.

A história da fundação da Cooperativa era contada por ele mesmo com muito orgulho. Recentemente, alcançou mais um dos seus sonhos, ser Vice-Prefeito de Naviraí. Estava cheio de planos para que o município crescesse cada vez mais. Temos a certeza que seus planos ainda vão se concretizar, pois seu legado ficará vivo para sempre.

A Família, a Copasul e Naviraí agradecem o apoio e consternação de colaboradores, clientes, parceiros, amigos e admiradores. Que o espírito de sabedoria e de cooperação guie a todos neste momento.

Deixamos uma das memórias de Sakae Kamitani:

"Eu tenho uma alegria muito grande em estar na Copasul e ver ela crescendo. Meu sonho é que a Copasul seja cada vez melhor. Mas a empresa só cresce com ajuda de muitos. E também é muito importante o incentivo ao aprendizado. A Copasul é uma empresa escola, que incentiva que seus colaboradores e cooperados para que sempre procurem se aperfeiçoar, através de cursos. Sempre levo comigo o pensamento de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado".

