Morre policial militar que passou mal em teste de habilidade na Bahia

A Polícia Militar da Bahia divulgou nota de pesar pela morte do soldado Yuri Bezerra, de 35 anos, na madrugada de hoje (22), em Salvador. Segundo a PM, o soldado estava internado no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, desde ontem (21), após ter se sentido mal durante a realização do Teste de Habilidade Específica para o ingresso no Curso de Operações de Choque da Polícia Militar.

A PM ainda informou que o soldado chegou a ser atendido no local, pela equipe do departamento médico da corporação, que o encaminhou ao hospital. O estado de saúde se agravou e ele morreu durante a madrugada.

Yuri era natural de Petrolina, em Pernambuco, era solteiro e deixa um filho. O soldado estava lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) há nove anos. O horário e local do sepultamento serão decididos pelos familiares.

A PM informou, ainda, que outros dois policiais passaram mal, assim como o soldado Yuri. O teste que era realizado por eles consiste em uma corrida de 8 quilômetros em 50 minutos. Participavam da prova 65 policiais militares "de diversas Unidades da Corporação" também participavam. Foi informado também que "todos estavam devidamente hidratados e já haviam passado por palestras, avaliação médica e física" antes do teste.

Os três foram atendidos no local, após passarem mal, por uma equipe médica do Departamento de Saúde da PM, que acompanhava o teste em uma ambulância de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foi informado que os outros dois passam bem.

