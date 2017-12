Morre o escritor e jornalista gaúcho Luiz Carlos Maciel

Morreu neste sábado, 9, no Rio, aos 79 anos, o escritor, jornalista e roteirista gaúcho Luiz Carlos Maciel. Nascido em Porto Alegre, em 1938, Maciel ficou conhecido como guru da contracultura brasileira no fim da década de 1960, quando escrevia sobre movimentos alternativos culturais para O Pasquim, jornal que ajudou a fundar.

Também diretor teatral, Maciel estava internado no Hospital Copa D'Or, no Rio, desde o dia 26 de novembro, em decorrência do agravamento do quadro infeccioso do enfisema, uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Segundo sua filha Lúcia, ele morreu vítima de falência múltipla dos órgãos.