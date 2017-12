Morre o 134º PM assassinado no Rio em 2017

Um sargento reformado foi o 134º policial militar assassinado no Estado do Rio de Janeiro em 2017. Renato Fagundes de Almeida, de 47 anos, morreu em São Gonçalo (Região Metropolitana do Rio) na tarde deste sábado.

Segundo a polícia, o PM reagiu a um assalto quando estava perto de uma padaria no bairro Monjolos e acabou sendo alvo de tiros dos assaltantes, que conseguiram fugir. O sargento chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Gomes, em São Gonçalo, onde morreu durante o atendimento.

O último posto de Almeida foi no 12º Batalhão, em Niterói, também na Região Metropolitana.

Na sexta-feira, outro sargento reformado também havia sido morto por criminosos. Gilmar Alves Pessoa morreu baleado dentro de um bar na Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O PM chegou a ser levado ao Posto de Assistência Médica (PAM) da região, mas acabou morrendo.