Morre no Rio de Janeiro adolescente com suspeita de febre amarela

Morreu na tarde de hoje (17) o adolescente Luiz Fernando Valente Rodrigues, de 17 anos, que estava internado no Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), no Rio de Janeiro, com suspeita de febre amarela. A morte cerebral do jovem tinha sido constatada na segunda-feira (15) e o óbito foi confirmado hoje.

O adolescente deu entrada no hospital na noite da última quinta-feira (12) com suspeita de febre amarela e desenvolveu um quadro de hepatite fulminante que levou a um edema e hemorragia cerebral. A suspeita de febre amarela ainda não foi confirmada.

De acordo com boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, o estado do Rio de Janeiro tem três casos confirmados da doença, com uma morte.