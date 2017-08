Morre mulher ferida no ataque em Cambrils, segundo polícia da Espanha

Autoridades da Catalunha informaram nesta sexta-feira que morreu uma mulher ferida no ataque a uma popular cidade costeira ao sul de Barcelona, Cambrils. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi a primeira morte confirmada no ataque ocorrido no fim da noite da quinta-feira na cidade, 130 quilômetros ao sul de Barcelona.

O incidente em Cambrils ocorreu horas após uma van atropelar pessoas em uma área movimentada de Barcelona, matando 13 pessoas e deixando outras 100 feridas.

Em Cambrils, a polícia matou a tiros cinco pessoas que usavam cinturões com falsos explosivos e que lançaram um veículo contra um grupo de turistas e moradores. No total, seis pessoas, entre elas um policial, ficaram feridas no incidente na cidade. Fonte: Associated Press.

