Morre Michael Delligatti, o criador do Big Mac

Michael Delligatti, o homem que criou o icônico sanduíche Big Mac, da rede McDonald’s, morreu na noite da última segunda-feira em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele tinha 98 anos.

Conhecido como “Jim”, Delligatti abriu seu primeiro McDonald’s em 1957, o que fez dele um dos primeiros franqueados da empresa. Sua criação mais famosa, que transformou toda a indústria de alimentos americana e teve também forte impacto global, surgiu em 1967 no restaurante administrado por Delligatti.

O ex-franqueado fez o sanduíche combinando dois hambúrgueres, alface, queijo, picles, cebola e o que ele chamava de “molho secreto”. É a mesma receita no Big Mac usada até hoje em todo o mundo. O McDonald’s está presente em mais de 100 países.

Delligatti também exerceu papel importante no desenvolvimento do cardápio da rede ao criar o Hotcake and Sausage, prato servido pelo McDonald’s no café da manhã em várias partes do mundo. Ele chegou a administrar 47 restaurantes da empresa.

O impacto econômico do Big Mac não está relacionado apenas com o fato de ser o mais famoso sanduíche do McDonald. Sua influência é tamanha que a comparação do poder de compra das moedas em diferentes países é medida por um indicador conhecido como “Índice Big Mac”.

