Morre Martin McGuinness, ex-vice-premiê da Irlanda do Norte e ex-líder do IRA

Martin McGuinness, antigo comandante do Exército Republicano Irlandês (IRA) e ex-vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte, morreu aos 66 anos, informou nesta terça-feira o partido republicano Sinn Féin em comunicado no Twitter.

Segundo o partido, ele morreu após uma breve doença. Ele sofria de amiloidose, uma doença rara que causa o acúmulo proteico anormal em diversos órgãos e tecidos celulares. A doença degenerativa afetou seu coração. A quimioterapia é necessária para combater rapidamente a formação de depósitos de proteínas, o que forçou a renunciar no início de janeiro do governo autônomo de poder compartilhado entre protestantes e católicos, o que provocou a queda do Executivo e obrigou Londres a convocar eleições regionais no último dia 2.

McGuinness e Gerry Adams, presidente do Sinn Féin, amigo pessoal e companheiro no último conflito na província britânica, conseguiram levar o já inativo IRA ao desarmamento e o fim da violência, além de iniciar um bem-sucedido processo de paz, que culminou com a formação, em 1998, em um governo de poder compartilhado. Fonte: Associated Press

