Morre jovem baleada durante troca de tiros entre traficantes e milicianos no Rio

Morreu hoje (11) no Hospital Miguel Couto, na Gávea, a adolescente Evelyn da Silva Coelho, de 15 anos baleada na cabeça, na última sexta-feira (9) na Praça Seca, em Jacarepaguá. A jovem foi vítima de conflito entre traficantes de drogas e milicianos, que disputam desde o final do ano passado o controle dos pontos de venda de drogas da comunidade Bateau Mouche.

Ao ser atingida gravemente na cabeça, a vítima foi levada por vários homens para a porta do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro do Tanque e uma ambulância da corporação a transferiu para o hospital da zona sul. A adolescente perdia muito sangue e precisava ser operada imediatamente por um neurocirurgião.

Outra vítima

No mesmo dia, o menino Luís Miguel Oliveira, de apenas 7 anos, morador do morro Bateau Mouche, também foi atingido de raspão por um tiro na clavícula esquerda. Ele brincava na sala de casa quando foi atingido por uma bala perdida. Os pais demoraram a levar a criança para ser atendida num hospital, porque não conseguiam sair de casa, devido ao intenso tiroteio entre milicianos e traficantes.

A mãe da criança chegou a comentar nas redes sociais: “Meu Deus, que guerra é essa? Meu filho foi baleado dentro de casa. Que desespero meu Deus”. Luís Miguel foi levado primeiro para a Unidade de Pronto-Atendimento do bairro de Campinho e transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde foi medicado e, em seguida liberado.