Morre jovem agredido e atropelado por criminosos no Rio

Agredido por criminosos em um assalto, o jovem David Weber Rodrigues, de 18 anos, morreu ontem (10), no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O crime aconteceu na noite de 31 de janeiro, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Ele sofreu traumatismo craniano, foi operado, mas não resistiu depois de uma parada cardiorrespiratória.

Ele voltava da casa da namorada, por volta das 23 horas, quando dois homens em uma moto tentaram roubar seu celular. Assustado, tentou correr, mas foi agredido com socos e chutes pelos bandidos até desmaiar. Os bandidos ainda passaram com a moto por cima dele. Os assaltantes escaparam do local.

O jovem acabou de ser aprovado para cursar graduação em Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).