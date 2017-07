Morre fundador da Editora Três em São Paulo

O fundador da Editora Três e criador da revista Istoé, Domingo Alzugaray, 84 anos, morreu hoje (24) no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O velório será realizado amanhã (25), no crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP), a partir das 11h, com cerimônia de cremação às 14h.

“Alzugaray deu uma contribuição inestimável ao jornalismo brasileiro. Foi um defensor intransigente da liberdade de expressão e da democracia. Deixa um legado de jornalismo independente e combativo, a serviço do leitor e da verdade”, divulgou a revista Istoé.

O presidente da República Michel Temer lamentou a morte do empresário. “Com a morte de Domingo Alzugaray, a imprensa e a democracia perdem um de seus baluartes. Sua atuação foi marcante. Em todos os setores em que atuou, sempre ocupou posição de liderança. Nossas condolências a toda a família e aos seus colaboradores, que fizeram da Editora Três uma grande ferramenta para fortalecer a cultura brasileira”.

A prefeitura de São Paulo também emitiu nota de pesar. “É com imenso pesar que São Paulo e o Brasil perdem o jornalista e publisher Domingo Alzugaray, empreendedor de talento que construiu um dos principais e mais respeitáveis grupamentos de mídia, a partir da criação da Editora Três, em 1972”.

Veja Também

Comentários