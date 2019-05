Morre, em São Paulo, o diretor de teatro Antunes Filho

Morreu, aos 89 anos, Antunes Filho, um dos diretores de teatro mais importantes do país. Ele esteve internado no Hospital Sirio Libanês, em São Paulo, com câncer de pulmão.

O velório ocorre nesta manhã no Teatro Sesc Anchieta, no Sesc Consolação.

Em 1952, Antunes se tornou assistente de direção no Teatro Brasileiro de Comédia, onde trabalhou com renomados diretores estrangeiros, tendo sua estreia profissional no ano seguinte.

No final da década de 50, fundou a companhia Pequeno Teatro de Comédia, que compôs o espetáculo O Diário de Anne Frank, em 1958, sendo premiado como melhor diretor pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) e Associação Carioca de Críticos Teatrais (ACCT).

Antunes participou do movimento de renovação cênica entre as décadas de 60 e 70.

Foi o primeiro diretor a fazer a montagem de Macunaíma, em 1984. Nos anos 90, passou a dirigir o Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), escola de formação para que atores sejam, ao mesmo tempo, intérpretes e dramaturgos.